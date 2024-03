Quote in picchiata | Jannik Sinner ad Indian Wells | rumors pesantissimi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo il trionfo di Melbourne e quello di Rotterdam,dà la caccia alla posizione numero 2 del mondo e la rincorsa comincerà da. L'azzurro, in questo inizio di 2024, è una macchina perfetta. Il trionfo all'Australian Open, poi quello a Rotterdam che gli ha regalato la terza posizione nel ranking Atp. L'azzurro, impegnato in California nel primo Masters 1000 dell'anno a, può salire ancora, ma leSnai guardano anche alla vittoria del torneo. In testa alle antepost c'è ancora il numero 1 Novak Djokovic a 3,00 maè lì, subito dietro, a 3,50. Seguono Carlos Alcaraz a 5,00 e Daniil Medvedev staccato a 7,50. Poi una voragine: Zverev a 25, De Minaur e Nadal (che torna in America dopo due mesi di stop) a 33, ...

La quota Champions non è mai stata così bassa. Ora è di 65 punti per la quarta in classifica, un bottino che in altri tempi sarebbe valso al massimo l'Europa ... (liberoquotidiano)

Le previsioni - Torna il maltempo in Calabria: inizio settimana con pioggia, vento e neve. Temperature in picchiata: Le previsioni È primavera, almeno dal punto di vista meteorologico, ma da alcune settimane diverse perturbazioni stanno raggiungendo la Calabria apportando condizioni invernali con maltempo sparso. Ed ...informazione

Scommesse Premier League, Nottingham Forest – Liverpool: pronostico, Quote e formazioni: La nostra analisi in base alle Quote dei principali siti di scommesse. Nottingham Forest – Liverpool si affrontano per il capitolo 85 della loro storia. Il bilancio parla Scouser, con 41 acuti dei ...assopoker

picchiata perché non in grado di restare incinta: 40enne a processo: Rinviato a giudizio un 40enne pakistano accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie (coetanea e anche lei di origini asiatiche). L'uomo avrebbe a più riprese picchiato la ...valdinievoleoggi