Questa si colpisce da sola | Rossana-disastro | pioggia di critiche dopo il pacco finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ad Affari Tuoi va in scena l'avventura tra i pacchi didalla Liguria. Nella puntata andata in ondasera mercoledì 6 marzo, la concorrente ha fatto le sue mosse in modo del tutto discutibile. Infattiaver fatto fuori quasi tutti i pacchi rossi e soprattuttoaver rifiutato offerte molto generose da parte del dottore, ecco che arriva il giroa cui, accompagnata dal figlio, arriva con unrosso da 75mila euro e tre pacchi blu, tra cui quello di 75 euro. Il dottore fa un'offerta da 11.000 euro. Eall'improvviso decide di accettare. Il tutto tra le perplessità del figlio. Ma quando si vanno ad aprire i pacchi ecco che arriva l'amara scoperta: nelcheha tra ...