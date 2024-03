Quasi cappotto | Trump a valanga nel Super Tuesday Mistero Haley

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La nottata più importante di ogni ciclo elettorale statunitense è arrivata e se n’è andata, senza cambiare di una virgola quello che si sapeva finora sulle prossime elezioni presidenziali. Non il massimo come incipit, lo ammetto, ma francamente chi mangia pane e politica a stelle e strisce, a questo punto, si sta francamente arrampicando sugli specchi. Anche chi, come il sottoscritto, ha parecchie elezioni sul groppone, non riesce più ad orientarsi in un panorama politico che sembra aver abbandonato ogni regola e convenzione. Queste primarie dovrebbero essere già chiuse da almeno un mese e nessuno francamente riesce a spiegarsi come mai si stia continuando a spendere così tanti soldi prima di quelle che potrebbero essere le elezioni presidenziali più combattute e virulente degli ultimi 50 anni. I 15 stati chiamati ad esprimersi nel...