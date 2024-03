Quasi 1 000 Spid erogati gratuitamente e oltre 3 000 download dell’app ufficiale | il successo dei servizi digitali del Comune di Treviolo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nel mese di febbraio è stato distribuito presso le case dei cittadini dila seconda edizione dell’opuscolo dedicato aidel, un documento, cartaceo e digitale, che racconta con numeri e dati i progressi del lavoro portato avanti dall’Assessorato all’Innovazione. “È con orgoglio che presento questo nuovo documento che testimonia l’impegno costante di questa Amministrazione nei confronti della modernizzazione e dell’efficienza deicomunali”, commenta Martina Locatelli, assessora alle politiche giovanili, innovazione e comunicazione. Il fascicolo sarà disponibile anche in occasione del Pec Day, in programma sabato 9 marzo dalle 9.00 alle 14.00 presso la Sala Consiliare deldi(via Roma, 43, ultimo piano). Nel corso ...

Un tema molto caso ai cittadini italiani . Il Canone Rai, le evoluzioni varie e la possibilità di rimborso per molti italiani . Il tema in questi one è più che ... (cityrumors)

Grande occasione per quasi tutte le famiglie : è in arrivo il Bonus da 5000 euro . L’agevolazione ha una platea di beneficiari molto larga e quasi tutti possono ... (cityrumors)

Affari Tuoi: sogna 100.000€ nel pacco 8 e li ha davvero, ma ne accetta 60.000: E' stata una partita a dir poco incredibile quella della concorrente della Campania, proveniente dalla provincia di Benevento, protagonista della puntata ...lanostratv

'Cause tributarie per 40 miliardi Quasi 2 punti di Pil': (ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Nel 2023 sono stati oltre 200.000 i ricorsi e gli appelli discussi" dalle commissioni tributarie. "Ogni anno vengono gestite cause per un valore di circa 40 miliardi di euro ...corrieredellosport

61.000 bambini sfollati dal conflitto a Cabo Delgado: Quest ondata di violenza è un nuovo attacco all’istruzione e lo dimostra il fatto che a Cabo Delgado, più di 100 scuole sono state chiuse in 6 distretti, comprese altre 17 scuole a Nampula, colpendo ...savethechildren