Quarantenne palpeggiata al Pigneto | de Lieto | “Prevedere la castrazione chimica”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDue giorni fa una donna 40enne all’uscita da un locale nei pressi diRoma, nel mentre andava a riprendere la bicicletta per tornare a casa è stata raggiunta da un uomo alle spalle e poi sbattuta in terra con violenza dal malintenzionato. Dopo esserle salito addosso, l’uomo l’hae morsa al viso. La donna è stata soccorsa da un uomo che ha sentito le grida della 40ene. Il violentatore (parrebbe “nordafricano” si è dato alla fuga). Sul posto sono intervenuti carabinieri e personale del 118 che hanno trasportata la donna all’ospedale Vannini. Al riguardo Antonio Desegretario generale nazionale della Federazione “Sicurezza & Difesa” – F.S.D. ha dichiarato: “E’ necessario l’inasprimento delle pene per il reato di violenza sessuale con la possibilità di escludere le attenuanti ...