Quanto è difficile capire cosa fa Darby Allin

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Siamo rimasti affascinati dall’ultimo match di Sting. Un giusto tributo, coi figli al fianco, i Bucks a fare il lavoro sporco e rendere il tutto “giusto”. In mezzo al match però c’è stato uno spot che ha attirato da un lato tante critiche e dall’altro applausi. Dividendo, ancora una volta, le schiere tra i fan più hardcore e quelli più legati ad uno stile “soft”. Il protagonista è statocon un volo su una lastra di vetro che ha distrutto lanciandosi da una scala.sta bene. Certo, ha avuto necessità di diversi punti. Certo, è stato tanto entusiasmantetremendo vederlo schiantarsi così. Ma lui si è presentato in conferenza stampa dopo il ppv Revolution e Tony Khan ha fatto sapere che stanotte sfiderà Jay White. Non un match da niente, a dire il vero. Credo sia ...