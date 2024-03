Quanto dorme un gatto | la guida sul sonno del tuo amico felino

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Se possiedi un, sicuramente, ti è capitato di pensare che dormisse eccessivamente. Ogni amante di questi piccoli felini si ritrova spesso a osservare il proprioche si distende ovunque per fare dei riposini, adottando pose stravaganti. Più lo si guarda, più sembra trascorrere una quantità significativa di tempo a sonnecchiare, suscitando preoccupazioni sulle sue condizioni di salute. Ma è comune per undormire costantemente? La risposta è si. In questo articolo, scopriremo tutto suldel tuoe dissiperemo ogni dubbio, senza tralasciare i casi particolari in cui è bene rivolgersi a un veterinario di fiducia. Quante oreunmediamente? In media, unadulto trascorre circa 16 ore al giorno ...