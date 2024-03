“Quando mi leggerete | o io o lui saremo morti” | il diario di Makka | la 18enne che ha ucciso il padre violento

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Chi troverà questo scritto capirà, o io sarò morta, o sarà morto lui”, scriveva lasul suopoco prima di uccidere il, Akhyad Sulaev, 50 anni. A pubblicare alcuni passaggi di quelle pagine è il quotidiano La Stampa. La ragazza è ora agli arresti domiciliari in una comunità protetta con obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Alessandria ha deciso di non disporre la custodia cautelare in carcere in considerazione del contesto in cui si è consumato l’omicidio, avvenuto nella serata di venerdì 1 marzo nella casa della famiglia a Nizza Monferrato, in provincia di Asti.ha infattiila coltellate al culmine di una lite e di diversi episodi di maltrattamenti nei ...