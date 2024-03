Quando comincia il Ramadan e perché tutti vogliono un’intesa Israele-Hamas prima che inizi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 6 marzo 2024)Mubarak, si diranno tra pochi giorni milioni di persone in tutto il mondo. Si avvicina per i fedeli islamici il mese più sacro dell’anno – quello dedicata alla preghiera, al digiuno e all’introspezione – e l’appuntamento è stato raramente atteso come quest’anno. Non solo per ragioni di ordine strettamente spirituale. Anzi. Il timore diffuso in, negli Usa e in molte cancellerie occidentali è che il mese di “riconnessione” dei fedeli con la tradizione islamica e i suoi precetti, nel pieno di quella guerra a Gaza che in cinque mesi si calcola abbia fatto oltre 30mila vittime palestinesi e causato una catastrofe umanitaria nella Striscia, possa dar luogo a una sollevazione di massa araba contro lo Stato ebraico in grado di far esplodere ulteriormente caos e violenza. Per questo ormai da settimane, e in modo più esplicito negli ultimi ...