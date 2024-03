Qualiano | la premiazione di Kid Lost vincitore di “Nuova Scena” in Sala Consiliare

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024): ladi Kidildi “+ Rhythm+ Flow italia” nello show targato Netflix È diGraziano Landolfi, in arte Kid, ildel nuovo rap show targato Netflix dal titolo “– Rhythm + Flow Italia”. A decretare il trionfo del nostro concittadino sono stati alcuni degli artisti più affermati del momento, due dei quali reduci da Sanremo 2024: Geolier, Rose Villan e Fabri Fibra. A Graziano rivolgo i miei complimenti e un profondo ringraziamento per aver rappresentato fieramentein un programma seguito in tutta Italia. A Kidauguro di raggiungere vette sempre più alte attraverso la ...