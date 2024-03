“Qualcuno fermi questo tizio” Grande Fratello | orrore Sergio contro Greta È bufera immediata

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Momento delicatissimo alper, dopo il suo ultimo gesto nei confronti di. Il pubblico si era inferocito già un po’ di tempo fa per episodi analoghi, ma adesso si sarebbe superato del tutto il limite. Non a caso è intervenuto duramente anche ildell’ex tentatrice di Temptation Island, che ha deciso di puntare il ditoil compagno di avventura della sorella. Brutte le parole udite dai telespettatori delda parte di, che ha prima compiuto degli atti non proprio piacevoli versoe poi se n’è uscito con una frase che ha scandalizzato tutti. Anche ildella giovane gieffina ha preso posizione e ha ammesso che ora non è più ...

Se non ci fosse, il Codacons bisognerebbe inventarlo. E non c’è nessun intento polemico: ormai è la scialuppa di salvataggio dei giornali, capace di buttare ... (nicolaporro)

Non promette nulla di buono la campagna della sinistra politica e mediati ca contro le forze dell'ordine. Per carità: può anche darsi che – in una circostanza ... (liberoquotidiano)

Padova, quattro arresti e un denunciato per spaccio: Due erano richiedenti protezione internazionale. Un 22enne è già nei guai per maltrattamenti in famiglia e ricettazione ...mattinopadova.gelocal

Arrotonda la pensione con lo spaccio: in manette un pusher di 66 anni: Prosegue l'attività della squadra mobile di Padova tesa a stroncare il fenomeno illecito. Quattro gli arresti il 5 marzo tra cui una coppia italiana, lui padovano e lei veneziana, non più giovanissima ...padovaoggi

Il cuore è una matrioska: Lo diceva Noah. Che cercava di far ridere tutti, ma dentro aveva una rabbia che non sapeva gestire e che ha scelto di far tacere per sempre. Lasciando un messaggio importante: non siamo isole. Come ci ...vanityfair