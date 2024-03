Qual è la ferrovia internazionale più breve al mondo? È nel nostro Paese | Misura solo 1 km

Superati i test per la chiusura della ferrovia Francoforte-Mannheim: Le ferrovie tedesche hanno avviato le prove generali in vista della chiusura completa per lavori della linea Francoforte-Mannheim, conosciuta anche come Riedbahn, una delle direttrici ferroviarie con ...trasportoeuropa

Sciopero generale 8 marzo, chi si ferma e in Quali orari: Firenze, 5 marzo 2024 – Come lo scorso anno, alcune sigle sindacali hanno proclamato sciopero per l'intera giornata di venerdì 8 marzo, in occasione della festa della donna, per protestare contro la ...lanazione

DEGRADO Foggia, degrado al Quartiere ferrovia: “E’ giunto il momento di sollevare la nostra voce”: per l’integrazione degli stranieri presenti nel quartiere: per loro il quartiere ferrovia non dovrebbe rappresentare un “ghetto” dove rimanere emarginati ma una zona nella Quale convivere ...statoquotidiano