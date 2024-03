Qarabag FK vs Bayer Leverkusen – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo essersi scontrate nella fase a gironi dell’Europa League, ilFK e ilrinnovano la loro conoscenza quando si affronteranno nell’andata degli ottavi di finale allo stadio Tofiq Bahramov giovedì 7 marzo sera. Mentre ilha raccolto il massimo dei 18 punti per finire in testa al Gruppo H, ilha ottenuto 10 punti in sei partite per finire dietro i suoi omologhi tedeschi al secondo posto. Il calcio di inizio diFK vsè previsto alle 18:45FK vsa che punto sono le due squadre Anteprima della partitaFK vsa che punto sono le due ...