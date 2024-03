Putin al Festival Mondiale della Gioventù | “Russia e Italia unite per l’arte e la libertà” E ringrazia la Serbia | “Amico fedele”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 marzo 2024 - Laha attaccato l'Ucraina per difendere la minoranza filorussa, il presidente Vladimir, in un incontro con i partecipanti al, ha spiegato così l'Operazione speciale contro Kiev: "Il Donbass si è rivolto allaper chiedere aiuto e se lo aspettava". Lo zar ha quindi chiesto a chi lo ascoltava: "Perché lanon può difendere il suo popolo? E non da qualche parte a migliaia di chilometri dai suoi confini nazionali, ma vicino e sotto i nostri occhi". "per l'amore dell'arte eha parlato anche dell'incontrando a ...