Psittacosi | cos’è la malattia respiratoria che arriva dagli uccelli e perché l’Oms ha lanciato l’alert

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Non è ancora del tutto superata l’onda lunga del Covid cheun alert dell'Organizzazione mondiale della sanità sullacausata da un batterio che infetta soprattutto gli, ma nell'uomo, come spiega Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano "può provocare anche forme gravi che portano alla morte". Commentando la segnalazione dell'Oms su un trend in crescita dell'infezione umana da Chlamydophila psittaci (C. psittaci) nell'Unione europea tra il 2023 e l'inizio del 2024, particolarmente marcato a novembre e dicembre scorsi, Pregliasco sottolinea che “la comunicazione tempestiva di questi rischi può aiutarci a strutturare interventi il più possibile anticipatori di un'eventuale nuova emergenza infettiva". "Bisogna accogliere questi alert ...