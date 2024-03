Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 6 marzo 2024) – L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato un alert per segnalare i rischi della. Si tratta di un’infezione respiratoria causata dalla Chlamydophila psittaci, dovuta ad un batterio che infetta principalmente gli uccelli. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Spettacolo italiano in lutto: la tragedia dopo l’evento Leggi anche: Batterio pericoloso, è boom di contagi: si teme una nuova pandemia In Europa idinell’uomo sono ine hanno portato anche a cinque. La, malattia respiratoria causata da un batterio che infetta soprattutto gli uccelli, nell’uomo “può provocare anche forme gravi che portano alla morte. Bene dunque l’alert lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità” su un ...