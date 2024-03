PSG su Leao | come funziona la clausola con il Milan|Mercato

(Di mercoledì 6 marzo 2024) 2024-03-06 16:04:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Rafaelè uno dei giocatori simbolo del Milan, ma anche uno dei possibili pezzi pregiati sui quali i top club europei possono puntare il mirino. Il portoghese, insieme a Maignan e Theo, potrebbe essere uno dei calciatori rossoneri per cui il Milan dovrà valutare attentamente le proposte prima di acconsentire a un’eventuale cessione. Rispetto ai francesi, però, su Rafail Milan gode di un vantaggio che è il rinnovo di contratto firmato nella scorsa stagione. L’accordo conscorso, infatti, consente maggiore respiro ai rossoneri. Il numero 10 è legato al Milan fino al 30 giugno 2028 e ha unarescissoria pari a 175 milioni di euro. Ma? Questa può ...

