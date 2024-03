PSG | notte Real per Mbappé | doppietta e avanza ai quarti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Kylianritorna leader del PSG e con unaallaSociedad manda i parigini aidi finale di Champions League Unaper Kyllian: a San Sebastian il francese si lascia alle spalle rumors e polemiche e trascina con unail PSG aidi finale di Champions League. Dopo l’annuncio del suo addio di poche settimane fa, in molti si aspettavano qualche colpo a livello psicologico per i parigini, ma ieri con i suoi gol e con una prestazione generale di ottimo livello, lui e la squadra hanno avuto ragione dellaSociedad. A fine partita inoltreha voluto commentare il suo rapporto con Luis Enrique: «Il mio rapporto con lui è molto buono. Non ho ...