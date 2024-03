Pronta la nuova regola contro le perdite di tempo dei portieri | ecco le soluzioni proposte dall’Ifab

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ledisono il male del calcio moderno. Dane sono convinti i vertici mondiali del pallone e pure l‘Ifab, l’International Football Association Board: è l’ente che stabilisce le regole del gioco. Dopo l’ultima riunione in Scozia, proprio l’Ifab ha annunciato che è allo studio unanorma, riguardante ildi possesso palla dei. Gli estremi difensori potranno tenere in mano il pallone per 8 secondi, anziché i 6 secondi ad oggi consentiti. Sembra un passo indietro, ma la ragione è un’altra: laesistente, che punisce con un calcio di punizione indiretto all’interno dell’area di rigore iche superano il limite dicon il pallone in mano, non viene applicata praticamente mai. La ...