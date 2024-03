“Pronta a divulgare foto del principe Harry nudo a bordo piscina Rimarrete di stucco” | parla Carrie Reichert ‘ferita’ dalla mancata citazione nell’autobiografia Spare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilalle prese col suo passato, quello di natura più gossipara. Torniamo al periodo turbolento dei primi anni 2000, quando il Duca di Sussex facevare di sé per il suo stile di vita “fuori dagli schemi”. Al centro, un famigerato party a Las Vegas del 2012, episodio che continua a far discutere e a imbarazzare la famiglia reale. E chi sarà la protagonista se non l’ex spogliarellista nota come Carry Royale-, ovvero la donna che nel 2022 ha scosso il mondo mettendo all’asta le mutande indossate dain quella notte di follia a Las Vegas?aveva raccontato al The Mirror di una notte “bollente” trascorsa con. Una notte con tanto di ‘strip biliardo’, durante il quale ilavrebbe ...