Progetto civico a tre liste Il candidato è D’Anniballe

(Di mercoledì 6 marzo 2024) PONSACCO Federicosarà l’unicosindaco delle treciviche che si presenteranno alle Comunali dell’8 e 9 giugno a Ponsacco. In costruzione da mesi, il gruppo diciviche, a cui stanno lavorando anche Samuele Ferretti, Gianluigi Arrighini, e Maurizio Bernacchi, si è presentato ufficialmente lo scorso 9 febbraio., avvocato, 52 anni, "sintetizza al meglio quel che vuole mettere in campo la coalizione per scrivere le prossime pagine della vita amministrativa ponsacchina". "Nella scelta del– si legge in una nota della coalizione civica – è stato determinante il riconoscimento della sua competenza e delle conoscenze dei meccanismi amministrativi maturate sui banchi dell’opposizione alla guida della lista civica Insieme Cambiamo Ponsacco ...