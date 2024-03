Problema a un quadro di comando elettrico | serata al buio in zona stadio e Borgo Santa Caterina

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo. Per diverse ore nelladi martedì 5 marzoe le zone attorno al palazzetto dello Sport e al Gewiss Stadium sono rimaste al, per un blackout che ha interessato la rete di illuminazione pubblica. Il, spiega A2A, dovrebbe essere stato causato dalle forti piogge di questi giorni che hanno mandato in tilt undidal quale dipende appunto tutto il quartiere. Immediato l’intervento dei tecnici di A2A Illuminazione Pubblica, che si sono messi al lavoro per garantire il regolare funzionamento della rete sostituendo le componenti danneggiate: entro ladi mercoledì, fanno sapere ancora dalla società, il ripristino dovrebbe essere completato.

