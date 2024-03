Probabili formazioni Lecce-Verona | ventottesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ledi, match valido per ladel campionato di. Da una parte i salentini, dall’altra gli scaligeri: è inutile girarci attorno, si tratta di una partita decisiva o quasi per la salvezza e per le sorti di queste due squadre, divise da pochi punti e con un cammino simile. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 12.30 di domenica 10 marzo e la diretta sarà disponibile sia su Dazn che su Sky. Nel corso della settimana, Sportface.it vi offrirà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Roberto D’Aversa e Marco Baroni.– Dermaku non ci sarà, per il resto formazione al completo per D’Aversa. Davanti solito ballottaggio: Piccoli o ...