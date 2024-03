Primarie Usa | Trump e Biden fanno il pieno di consensi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Leelettorali in vista delle presidenziali di novembre degli Stati Uniti sono sempre di più appannaggio esclusivo di Joee Donald. La consacrazione per entrambi, nei rispettivi campi politici, è arrivata con il Super Tuesday del 5 marzo. Si votava contemporaneamente in 15 Stati e in un Territorio. A questo punto praticamente certa una rivincita tra i due a novembre. Ed è sempre più forte la pressione sull’ultima grande rivale di, Nikki Haley, affinché lasci la corsa repubblicana.hanno vinto in California, Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, North Carolina, Tennessee, Arkansas, Minnesota e Massachusetts. L’unica vittoria di Haley è stata nel Vermont. Per Donaldla vittoria è schiacciante ma non completa. ...