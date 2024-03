Prima pagina Tuttosport | “Inter | non ne hai bisogno”

2024-03-06 11:00:00 Arrivano conferme: Lewis Ferguson batte Teun Koopmeiners . Lo scozzese segna il gol della vittoria per il Bologna ... (justcalcio)

La Prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 6 marzo 2024. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato (pianetamilan)

La Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 6 marzo 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

Gazzetta - Gran Premio Inter: Inzaghi e l’Inter a fine stagione si siederanno per parlare del rinnovo di contratto. Il tecnico, che probabilmente vincerà lo scudetto, vorrà maggior… Leggi ...informazione

pagina 1 | Juve, servono esterni da Champions: rivoluzione sulle fasce, tutti i nomi: Per la prossima stagione, con gli impegni in Europa, prevista una mezza rivoluzione per il parco degli esterni: la situazione aggiornata ...tuttosport

pagina 2 | Clamoroso Tuchel Prima di Bayern-Lazio, si fa male nello spogliatoio per motivare la squadra: A Prime Video Tuchel ha spiegato il retroscena: "Mi sono fatto male all'alluce e non credo di riuscire a togliermi la scarpa. La squadra si chiedeva perché fossi rimasto seduto per quasi 90 minuti. Ne ...corrieredellosport