Prima Pagina IN Edicola | Inter +15 ma ancora accuse Inzaghi e il futuro!

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORTe l’aperto. Il contratto scade nel 2025. Il tecnico: «A fine stagione valuterò con il club i miei tre anni». Si aspetta il rinnovo con un ritocco dell’ingaggio. TUTTOSPORT, non ne hai bisogno. Troppo più forte ma anche troppi aiutini. Una lunga e oggettiva serie di episodi arbitrali favorevoli ai nerazzurri, lanciati verso uno scudetto strameritato, fa ...

Prime pagine: "Inter non ne hai bisogno"; "L'Atalanta torna in Europa": La rassegna stampa delle prime pagine sportive dei quotidiani in edicola mercoledì 6 marzo Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola mercoledì 6 marzo si concentrano sulla sconfitta della ...gianlucadimarzio

Prima Pagina - Tuttosport: "Juve mondiale. La Fifa respinge De Laurentiis": Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in Prima Pagina con gli aiutini arbitrali all'Inter: "Inter non ne hai bisogno". Di spalla spazio al Mondiale per Club: ...tuttonapoli

Prima Pagina - Il Mattino: "Calzona, non chiamatelo traghettatore": Nell'edizione di oggi, Il Mattino titola in Prima Pagina in riferimento all'allenatore del Napoli: "Calzona, non chiamatelo traghettatore. Il tecnico si gioca la riconferma". Spazio anche al Mondiale ...tuttonapoli