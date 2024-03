Prima categoria Centese tenta la fuga La X Martiri rischia a Copparo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo il rinvio della ventiduesima giornata a causa del maltempo, il turno infrasettimanale dellasi disputerà ad Argelato (ore 20.30) contro la matricola Santa Maria Codifiume. Gara dalle opposte motivazioni: consolidare ilto per i biancocelesti, punti salvezza per la formazione argentana. "Si gioca ad Argelato – spiega il presidente della, Alberto Fava – perché lo stadio Bulgarelli è carente nell’illuminazione. Attendiamo che l’amministrazione comunale, come promesso, provveda a installare una moderna strumentazione a led". Per quanto riguarda il calcio giocato, il massimo dirigentenon si fida. "Affrontiamo una squadra affamata di punti salvezza, in più avrà la motivazione di far bella figura con ladella classe, senza contare che il Santa Maria Codifiume annovera ...

