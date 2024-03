Previsto un servizio di navette verso lo store di via Gentile

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Esselunga non dimentica i clienti della zona di via Lucchese e, durante il periodo in cui la struttura di vendita resterà chiusa per i lavori, organizzerà undi bus navetta per andare a fare la spesa nel superdi via. È senza dubbio una notizia positiva, che lascerà soddisfatte molte persone. La clientela inoltre potrà fare affidamento su undi consegna domicilio che l’azienda porta avanti con successo ormai da diversi anni. Si tratta di servizi con grande valenza sociale, visto l’aumento degli anziani che vivono soli e non hanno funzionato gli e parenti che possono aiutarli a fare la spesa. Esselunga, quindi non dimentica i suoi affezionati clienti. Il sindaco Luca Baroncini conferma che l’azienda porterà avanti questo utile, soprattutto per le persone più ...

