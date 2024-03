Presunto stupro | la difesa degli indagati | Grave il processo sui mass media

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Siena, 6 marzo 2024 – Denunciano "untico" quando ancora nessuno ha potuto leggere gli atti delle indagini preliminari. E "chiedono attenzione e rispetto" in una vicenda dolorosa e delicata, i difensori dei due giovani atletiper ildi una campionessa della scherma che sarebbe avvenuto in un albergo di Chianciano, durante un campo estivo, fra il 4 e il 5 agosto scorso. Gli avvocati Enrico De Martino, Gian Paolo Del Sasso di Milano e Matteo Antonio Starace di Foggia sono intervenuti ieri sera dopo la pubblicazione dei nomi e della foto dei loro assistiti. Si tratta di Emanuele Nardella, 21 anni, che è cresciuto nel club Scherma San Severo, passando poi al Cs Dauno di Foggia e nel 2021 al Centro sportivo esercito , cosa di cui si era detto molto orgoglioso. "Far ...