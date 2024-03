Presunto dossieraggio | il procuratore Antimafia | “Non sembra l’iniziativa di un singolo ufficiale infedele”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Perugia, 6 marzo 2024 – "Non mi pare l'iniziativa di un, ipoteticamente”. In questi termini ile antiterrorismo Giovanni Melillo, ascoltato oggi in commissione, ha parlato dela discapito di politici, calciatore e vip che vedrebbe come deus ex machina il finanziere Pasquale Striano. Le condotte del sottotenente, “mi paiono difficilmente compatibili con logiche di deviazione individuale – ha spiegato – è una valutazione mia, ma in passato ho avuto esperienza diretta di dossieraggi abusivi (...). In ogni caso, elemento centrale dell'inchiesta del collega Cantone sarà proprio la definizione della figura e del sistema di relazioni di Striano". GIOVANNI MELILLO...