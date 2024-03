Presidenza Senegal | primo turno delle presidenziali il 24 marzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il presidenteese Macky Sall ha fissato per mercoledì 24ilelezioni, dopo settimane di profonda crisi e dopo la decisione del Consiglio costituzionale che si è detto contrario a un rinvioelezioni oltre la fine del suo mandato, prevista per il 2 aprile. "Il Presidente della Repubblica ha informato il Consiglio dei ministri della fissazione della dataelezioniper domenica 242024", si legge in un comunicato stampa inviato da un portavoce della. Il Consiglio costituzionale ha respinto anche un'altra raccomandazione rivolta al presidente Sall e ha dichiarato che la lista dei 19 candidati già convalidata ...