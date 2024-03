Presentato a Palazzo delle Laudi Borgo Resurrexit

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Arezzo, 6 marzo 2024 – In occasione della Pasqua 2024 l’arte iconografica della Passione di Cristo, rappresentata nello straordinario patrimonio cittadino, diventa protagonista grazie ad un progetto turistico culturale promosso dal Comune di Sansepolcro e dal Museo Civico. Dal 28 marzo al 2 aprile, infatti, il capoluogo della Valtiberina si trasformerà in un palcoscenico vivo di arte, tradizione e gastronomia.è il titolo del progetto che si sviluppa, nella fattispecie, in un percorso emozionante, dedicato a residenti e visitatori, e che offrirà un'esperienza senza tempo. Il percorso si sviluppa partendo dall’Ufficio Turistico in Piazza Torre di Berta, per poi proseguire al maestoso Duomo e alle affascinanti chiese nascoste tra i vicoli, fino ad arrivare al rinomato Museo Civico, custode di opere di inestimabile valore. 7 luoghi ...