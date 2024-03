Preolimpico di Pugilato | Alessia Mesiano si qualifica ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Varese, 6 marzo 2024 – Si è conclusa oggi, la terza giornata di gare al Torneodia Busto Arsizio, in provincia di Varese.è volata aidivincendo sulla messicana Solis per 4-1, nei 60 kg. Domani l’Azzurra salirà di nuovo sul ring con la rumena Marin. Dopo preferenza, Melissa Gemini è stata battuta dalla polacca Elzbieta Wojcik per 0-5, nei 75 kg. Ha vinto invece l’altro azzurro Diego Lenzi con il kazako Uulu Toktosun per 5-0, nei +92 kg. Angela Carini ha superato la colombiana Camila Bravo per 0-5, nei 66 kg. L’Azzurra si giocherà il pass per gli ottavi di, l’8 marzo. Lo farà affrontando la giapponese Kito. Le gare del 7 marzo – fpi.it 4° 60 Kgvs Marin ROM 16° 71 Kg M Cavallaro vs ...