Preghiera del mattino del 6 Marzo 2024 | “Sostieni la mia conversione”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Signore , resta con me”. È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle ... (lalucedimaria)

Secondo Paola Cortellesi a scuola si dovrebbe insegnare la superficialità: L'educazione che impone ai più piccoli l'irrealtà, obbligandoli a pensare all'amore come mimosa e non come rosa ...ilfoglio

La moschea più grande dell’Africa: Inaugurata in Algeria, può ospitare fino a 120 mila fedeli musulmani raccolti in Preghiera. Conta anche una pista d’atterraggio per gli elicotteri ...italiaoggi

Monsignor Maniago a Gimigliano per ricordare il ritorno del quadro rubato dai Francesi: Le comunità parrocchiali di Gimigliano hanno festeggiato la Madonna di Porto nella tradizionale ricorrenza del primo martedì di marzo. Una data storica che ricorda l’occupazione delle truppe francesi ...infooggi