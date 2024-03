Preferenziale via Farini | da mezzanotte scattano le multe per i non autorizzati

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bologna, 7 marzo 2024 - A partire dallaleper i mezzi nonin transito nella nuovadi via. Questo perché, proprio nella giornata di venerdì 8 marzo, torna in funzione la telecamera posizionata nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza Galvani. Lo scopo è quello di migliorare la viabilità del trasporto pubblico in centro, messa già a dura prova dalla chiusura della piazza di Porta Ravegnana. Le modifiche alla viabilità L'accesso nella nuova corsia, controllata dalla telecamera attiva da stanotte e situata tra piazza Cavour e piazza Galvani, è consentito solo a determinati mezzi e per determinati scopi. Ristrutturata dopo una complicata trattativa tra il Comune di Bologna e i sindacati del ...

