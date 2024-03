Prato | cominciati i lavori di costruzione del nuovo plesso scolastico Pier Cironi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 - Sono ufficialmente iniziati ididelcomin viale della Repubblica, finanziato con 10,5 milioni di euro del Pnrr e 5,5 milioni del comune di. L’intervento consiste nella demolizione dell'attuale edificio, considerato non idoneo e non rispondente alle normative sismiche vigenti, e alla realizzazione di tre nuovi plessi, ovvero una scuola primaria (con una superficie di 880 mq), una scuola secondaria (1325 mq) e una palestra (700 mq) con campo regolamentare per la pallavolo, immersi in un’area verde progettata per rispondere a tutte le esigenze dei ragazzi e con una pensilina che “abbraccia” i fabbricati unendoli tra di loro e creando uno spazio ...