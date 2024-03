Powell | «Taglio tassi appropriato ma serve certezza inflazione verso il 2%»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il presidente della Fed interviene al Congresso Usa e ribadisce che non c’è fretta per iniziare a ridurre il costo del denaro, mentre resta alta l’attenzione in vista della riunione della Bce. A Piazza Affari corre Tim, sbanda Pirelli dopo i conti. LO spread BTp/Bund aggiorna i minimi. Ripiega il Bitcoin dopo i record

Roma, 31 gen. (askanews) – La Federal Reserve ha conferma to come da previsioni i livelli dei tassi di interesse, lanciando al tempo stesso segnali sul fatto ... (ildenaro)

Borsa: Milano tiene con l'Europa, bene Tim in attesa del piano: I mercati azionari del Vecchio continente girano la boa di metà giornata in cauto rialzo in attesa dell'intervento del presidente della Federal Reserve Jerome Powell davanti al Congresso Usa, che potr ...informazione

Federal Reserve Powell: «Appropriati i tagli dei tassi di interesse quest'anno»: Tagli dei tassi di interesse saranno probabilmente appropriati quest'anno: lo afferma il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, ribadendo che l'istituto non ha alcuna fretta di ridurre il cos ...bluewin.ch

Borsa ultime notizie: i mercati aspettano Powell, a Piazza Affari volano Fincantieri e Juventus. Continuano le evoluzioni di oro e Bitcoin: Apertura poco mossa per le principali borse europee, in attesa degli eventi chiave in programma tra oggi e venerdì. Se vuoi aggiornamenti su Indici e quotazioni… Leggi ...informazione