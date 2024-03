Possedevano oltre 10mila file pedopornografici con bambini anche in tenera età | due arresti a Roma e Latina

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 50 anni, residente in provincia di, nell’ambito di un’attività di contrasto internazionale sugli abusi sessuali nei confronti di minori. L’indagine è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio, in collaborazione con la Sezione Operativa died è stata avviata a seguito di una segnalazione, per il tramite del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online (C.N.C.P.O.), relative all’utilizzo improprio dei social network e degli spazi di archiviazione virtuali. Grazie agli accertamenti tempestivamente effettuati e dall’analisi delle tracce informatiche, il personale specializzato risaliva al profilo di un utente destinatario di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica ...