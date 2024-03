Porto | il lavoro va alla Spezia La formazione riservata ai liguri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Una penalizzazione per le nostre maestranze e per l’intero territorio. Così Luca Mannini della Fit Cisl saluta il nuovo corso diorganizzato dScuola Nazionale Trasporti e Logistica di La, riservato agli spezzini e che daràagli spezzini. "La scuola – scrive Manini – sta organizzando un corso destinato a 10 persone in cerca di occupazione, senza alcun limite di scolarità, per 800 ore diparte delle quali svolte direttamente in azienda in contesto di. Una notizia da far illuminare il cuore. D’altronde un corso per ladi addetti quali driver di carrelli, gru e ralle nonché di addetti specializzati in servizi di rizzaggio e supal sollevamento delle merci è una bella opportunità per formare ...