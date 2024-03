Podismo | il racconto di ’Sam’ Franzese | secondo all’arrivo della Marathon Bologna | un argento ’sofferto’»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il formiginese Salvatore(foto), nato sportivamente nell’Atletica Rcm e che in Atletica Reggio ha trovato un clima stimolante di amicizia ed incoraggiamento, dopo il forfait dato alcune settimane fa alla Maratona di Siviglia (alla fine gareggiò a Rubiera) ha deciso di provare di personae qui ha conquistato un meritato ma soffertoposto. Ecco la corsa nelle sue parole: "Gara difficile, dopo i primi 5 chilometri tutti curve, è iniziato un noioso ed anonimo percorso in periferia, dal 25° in poi arricchito da falsipiani e sottopassaggi spezzagambe. Un circuito molto impegnativo muscolarmente, tanto da non far apprezzare adeguatamente il pur bell’arrivo in centro storico. Il primo classificato (il keniano Njeri Simon Kamau, primo in 2h22’, tempo in assoluto non ...