Podismo Camminata della mimosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lo sport come medicina naturale per mantenere un corretto stile di vita e prevenire l’insorgenza di malattie. Domenica 10 marzo torna a Porotto la ‘per la salute’, la manifestazione ludico-motoria, consistente in una passeggiata da 6,5km, organizzata per promuovere la culturaprevenzione e l’importanza dell’attività fisica a tutelapropria salute. I promotori dell’evento, patrocinato dal Comune di Ferrara, sono Lilt e X Martiri Asd, mentre i partner sono Uisp Ferrara, Polisportiva Doro, Udi sezione di Porotto, Avis, Andos. Il ritrovo è fissato a partire dalle 8.30 di domenica al campo sportivoX Martiri di via Brizio Petrucci, da cui partirà il percorso che si snoderà fra via Petrucci, via Ladino, via X Martiri, via Smeraldina, ciclabile Burana, ...