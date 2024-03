PlayStation è gestita da contabili e questo è un grosso problema | per un analista

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Unha affermato in una nuova intervista al Financial Times che uno dei problemi attuali diè rappresentata dai dirigenti, quasi totalmente deie non creativi, ragion per cui senza alcuna conoscenza specifica del mondo dei videogiochi. Nello specifico come possiamo leggere nel nuovo report pubblicato dal Financial Times, l’di MST Financial, David Gibson, crede che in quel di Sony abbiano sbagliato a mettere come dirigenti deiche per ovvi motivi hanno come obiettivo ultimo il raggiungimento di ottimi risultati finanziari. Secondo l’infatti, questi dirigenti sono estremamente competenti in ambito finanziario ma non hanno alcun tipo di conoscenza nel settore creativo, finendo per compiere degli errori anche piuttosto ...