Playout Esordio vincente contro Mondragone Tessitore | Virtus più consapevole di sé»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Abbiamo iniziato bene ie la vittoria all’ci ha dato lazza di essere una delle formazioni con i mezzi per fare bene". Mario(foto), diesse dellaCivitanova, parla del successo 78-63 sunel match inaugurale deidi serie B di basket interregionale. "Siamo stati molto bravi ad approcciare la gara nel modo giusto, poi abbiamo un po’ mollato e siamo andati in difficoltà anche se abbiamo sempre avuto un buon margine di vantaggio". È stata una gara dai due volti. "Nei primi due quarti – ricorda – siamo partiti fortissimo e abbiamo anche accumulato un bel vantaggio, nei successivi abbiamo un po’ mollato e loro hanno messo la gara sulla corsa e sulla bagarre, però siamo sempre stati in vantaggio, non abbiamo mai ...