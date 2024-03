Play In Gold L’Halley vince in Umbria contro Valdiceppo Trullo | Serve maggiore concentrazione»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Successo prezioso, ma che brividi per la Halley sul campo della Sicomanella prima gara della seconda fase stagionale, quella delin. I biancorossi, privi del neo acquisto Sacchi (infortunio al ginocchio da valutare nei prossimi giorni), hannollato la gara per almeno tre quarti, ma hanno poi fallito il colpo del ko aprendo così la strada alla rimonta dei padroni di casa, i quali hanno portato la sfida all’overtime e infine "graziato" i matelicesi nel finale fallendo due volte il tiro della vittoria. "Essendo stati avanti nel punteggio per 42 minuti su 45 – dice Antonio, tecnico della Halley – credo che tutto sommato la vittoria sia meritata. Non abbiamo fatto una buona partita, eravamo un po’ arrugginiti dopo due settimane di stop arrivati dopo una grande parte ...

