"Più preparate alle avversità"

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Marina Acconci è stata per 27 anni avvocato penalista per 27 anni e da 13 anni è un’affermata imprenditrice. Quanto conta al vertice la differenza tra uomini e donne? "Statisticamente è piuttosto difficile negare che ci siano differenze, anche se, negli anni, ho visto aumentare sempre più la consapevolezza delle donne di ’poter fare’. C’è una decisa indicazione verso una crescita della presenza femminile in ruoli apicali. Dal punto di vista imprenditoriale, personalmente, non ho mai riscontrato grosse difficoltà. O meglio, le criticità che si sono palesate non le ho ritenute tali da frenare il mio percorso. Non che non esistessero, ma ero preparata alla possibilità di trovarle e quindi forse, per questo, le ho approcciate con la dovuta attenzione, evitando che diventassero ostacoli reali". Quali sono state nel suo caso le principali difficoltà? "In primo luogo la proiezione del ...