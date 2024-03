Più longevi mangiando proteine vegetali al posto della carne

Arriva la primavera e l’Agenda Beauty di marzo 2024 profuma di fiori e note floreali, come quelle che verranno presentate a Esxence, fiera della profumeria ... (iodonna)

Non tutti sanno che esiste un borgo dove si vive più a lungo nel Lazio , il suo nome è Campodimele ed è un luogo molto caratteristico. Il piccolo comune ... (funweek)

Come hanno dimostrato le elezioni regionali appena concluse, i sardi spesso fanno il contrario di quello che ci si aspetta. E non solo in politica. Qualche ... (open.online)