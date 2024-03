(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il giovane chef è stato vittima di un terribile incidente domenica sera, 3 marzo, mentre guidava la sua Suzuki in via De Gasperi ad Agliana, in provincia di

Pistoia, sbanda con l’auto, si ribalta e muore: Ivan Niccolai era un cuoco, aveva 28 anni: Il giovane chef è stato vittima di un terribile incidente domenica sera, 3 marzo, mentre guidava la sua Suzuki in via De Gasperi ad Agliana, in provincia ...fanpage

Fondi per trasporto e assistenza degli studenti disabili: La Giunta Regionale ha stanziato fondi per trasporto e assistenza studenti disabili a Pistoia per il 2024/25, con 220.390 euro per 713 studenti, promuovendo l'inclusione scolastica. Con un’apposita ...lanazione

sbanda con l'auto, si schianta contro un muro e muore sul colpo: Un 74enne di Signa è morto in un incidente sulle colline di Pistoia, a Campopiano. La vittima ha perso la vita nello schianto in auto avvenuto sulla statale 66 Modenese. Stando a una prima… Leggi ...informazione