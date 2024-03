Pista Lunga | sette Azzurri ai Mondiali Sprint e All-Round

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Inzell – Tra giovedì e domenica, Inzell sarà teatro dei Campionatie All-, ultimi appuntamenti della stagione di. I primi due giorni saranno dedicati alle gare valide per il titolo, mentre il fine settimana sarà incentrato sulla competizione All-. Il direttore tecnico Maurizio Marchetto, coadiuvato dall’allenatore Matteo Anesi, ha selezionatoatleti. Il contingente italiano sarà composto da Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Serena Pergher (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre). Davide Ghiotto, dopo i fasti dei Campionatidi ...