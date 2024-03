Pista da bob di Cortina | spunta l’esposto contro il taglio degli alberi “Danno ambientale”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Belluno, 6 marzo 2024 – È stato presentato un espostoildei 500 larici a, un abbattimento programmato nel Bosco di Ronco per fare posto allada bob per le Olimpiadi 2026. La denuncia, firmata dai deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, è stata consegnata al Nucleo biodiversità dei Carabinieri di Belluno per chiedere di fare luce sulla vicenda. L’ipotesi tracciata nelriguarda il “reato di distruzione di beni paesaggistici eper la perdita di un patrimonio forestale di primario valore sotto il profilo ecosistemico e di tutela della biodiversità della piana ampezzana", fanno sapere da Alleanza Verdi e Sinistra. In ballo anche la questione dell'autorizzazione paesaggistica. Un momento della manifestazione ...