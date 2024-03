Pisa | un bando per la rassegna estiva 2024 al Giardino Scotto

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2023. Il Comune diha pubblicato sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico, rivolto agli Enti del Terzo Settore, per individuare dei partner con i quali coprogettare e realizzare eventi musicali da inserire nel calendario dellache verrà allestita al. Per finanziare ill’Amministrazione ha messo a disposizione 95mila euro. L’obiettivo è quello di arricchire l’offerta culturale della città , incrementando il calendario degli eventi offerti a cittadini e visitatori, contribuendo a favorire la conoscenza del tessuto associazionistico culturale die implementando la sinergia e la relazioni tra le varie realtà culturali della città . Il progetto mira a redigere e ...

Un autodromo per testare i veicoli senza pilota: dalla Sant’Anna di Pisa un progetto unico in Italia: La struttura, operativa entro la fine del 2024, sarà realizzato nell'area di Ospedaletto. Diventerà una piattaforma attrezzata per validare tecnologie con intelligenza artificiale per la guida autonom ...intoscana